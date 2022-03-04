Midesinde sakladığı 542 gram eroinle yakalandı - Son Dakika
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Midesinde sakladığı 542 gram eroinle yakalandı

04.03.2022 16:52

Bolu'da midesinden 542 gram eroin çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da midesinden 542 gram eroin çıkan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine kontrol noktasında durdurdu.

Otobüste bulunan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlenen Şefik B'nin (41) karın bölgesinde şişlik olduğunu fark eden polis ekipleri, şüpheliyi hastaneye götürdü.

Şefik B'nin çekilen röntgen filminde midesinde çok sayıda kapsül olduğu görüldü. Şüphelinin midesindeki 48 kapsül halindeki 542 gram eroini doğal yollarla çıkarması sağlandı.

Ayrıca Şefik B. ile yolculuk yapan şüpheli Aykut T. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Midesinde sakladığı 542 gram eroinle yakalandı
Midesinde sakladığı 542 gram eroinle yakalandı
Midesinde sakladığı 542 gram eroinle yakalandı

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Midesine sakladığı 542 gram eroinle yakalandı Midesine sakladığı 542 gram eroinle yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midesinde sakladığı 542 gram eroinle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Midesinde sakladığı 542 gram eroinle yakalandı - Son Dakika
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