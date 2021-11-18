Midesindeki uyuşturucu kapsülleri patlayan kişi kurtarılamadı - Son Dakika

P.M.V'nin geri gönderme merkezine gelişi ve daha sonra fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağırsaklarında kapsüllerin patlaması sonucu yayıldığı değerlendirilen uyuşturucu tespit edilen P.M.V, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Kongo asıllı P.M.V, Kinşasa'ya aktarmalı gitmek için önceki gün sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi.

İstanbul Havalimanı 'nda bir yolcu, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine hayatını kaybetti.

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