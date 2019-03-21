Midesinden 192 Gram Eroin Çıktı
31 dakika önce
Mersin'de gözaltına alınan uyuşturucu kuryesinin midesinden 192 gram eroin çıktı.
Mersin
'de gözaltına alınan uyuşturucu kuryesinin midesinden 192 gram eroin çıktı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, B.D. isimli zanlının, küçük paketler halinde sarılmış eroini yutarak yurt dışından kente getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, çekilen MR sonucu midesinde 15 paket olduğu tespit edildi.
Bir süre sonra rahatsızlanan B.D. ameliyata alındı.
Midesinden 192 gram eroin çıkartılan zanlı, tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:21 Kaynak: AA
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