Son Dakika Haberleri: Midesinden 192 Gram Eroin Çıktı

Midesinden 192 Gram Eroin Çıktı

2 saat önce

MERSİN'de, 15 paket halinde 192 gram eroini midesinde taşıyan B.D. adlı uyuşturucu kuryesi yakalandı.

Midesinden 192 Gram Eroin Çıktı, System.String[]
MERSİN'de, 15 paket halinde 192 gram eroini midesinde taşıyan B.D. adlı uyuşturucu kuryesi yakalandı. Uyuşturucu paketleri ameliyatla midesinden çıkarılan kurye, tedavisinin ardından tutuklandı.

Mersin  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortadoğu ülkelerine gidip gelen Türk vatandaşı B.D.'nin (30) uyuşturucu kuryesi olduğunu belirledi. Kuryenin Mersin'e uyuşturucu getireceği bilgisini alan narkotik polisi, takibe aldığı şüpheliyi kente geldiği anda gözaltına aldı. Üzerinde uyuşturucu bulunamayan şüpheli, sorgusunda 192 gram eroini paket 15 küçük paketlere koyup, yuttuğunu ve midesinde taşıdığını itiraf etti. Bunun üzerine hastaneye götürülen kurye, uyuşturucuları doğal yoldan çıkaramayınca ameliyata alındı. Midesindeki uyuşturucu alınan B.D., tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:43 Kaynak: DHA

Narkotik, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, "Erdoğan İsterse Görevi Bırakır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi ÖTV ve KDV İndirimi Uzatıldı TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:43:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midesinden 192 Gram Eroin Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]