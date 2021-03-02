Muş'ta bir şahsın midesinde 305 gram uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

- Muş'ta bir şahsın midesinde 305 gram uyuşturucu madde çıktı

Uyuşturucu ticareti yapan şahsın midesindeki 305 gram uyuşturucu 3 günde çıkarıldı

MUŞ - Muş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şahsın midesinde tespit edilen 305 gram uyuşturucu madde, hastanede üç günlük tıbbi müdahale ile çıkarılabildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Kentte yabancı uyruklu bir şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı yönünde istihbarı bilgi alan narkotik polisi, şüphelinin kaldığı otel odasına operasyon düzenledi. Odada yapılan aramalarda 9 kapsül halinde ağırlığı 195 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahıs beden muayenesi için Muş Devlet Hastanesine götürüldü. Beden röntgeni çekilen şahsın muayenesinde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimlerin olduğu tespit edildi. Üç gün boyunca hastanede yatışı yapılan şahıstan tıbbi müdahale ile 45 kapsül halinde ağırlığı 305 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Toplamda şahsın mide ve bağırsakları ile otel odasında yapılan aramalarda 54 kapsül halinde daralı ağırlığı 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.