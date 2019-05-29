Midesinden 80 poşet uyuşturucu çıktı

Denizli'de havaalanında İran uyruklu bir şahıs midesinde 80 poşet uyuşturucuyla yakalandı.

Denizli'de havaalanında İran uyruklu bir şahıs midesinde 80 poşet uyuşturucuyla yakalandı. Polis ekiplerinin son 10 günde yaptığı operasyonlarda 20 zehir taciri tutuklanırken, bir araçta yapılan aramada ise el fenerinin içinden uyuşturucu ele geçirildi.



Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri başarılı operasyonlarına hız kesmende devam ediyor. Operasyonlar arasında en dikkat çekici olanı ise İran'dan yutma yöntemi ile Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon oldu. Narkotik polisi hayati açıdan son derece tehlikeli olan bu yöntemi kullanarak uyuşturucu taşıyan bir kişiyi daha yakaladı. Yabancı uyruklu bir şahsın yutma yöntemiyle İran'dan Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğine dair istihbarı bilgiler elde eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri havaalanında geniş kapsamlı tedbirler aldı. Uçuşun tamamlanması ile yolcu peronuna inen İran uyruklu şüpheli ekiplerce takibe alınarak kıskıvrak yakalandı. Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelinin paketleyerek yuttuğu 80 poşet uyuşturucu çıkartıldı. Poşetlerin içerisindeki 377 gram metamfetamin maddesine el konuldu. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



El feneri ve dikiz aynasından uyuşturucu çıktı



Kentte uyuşturucu nakletmeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri araçlara yapılan zulaları da açığa çıkartarak uyuşturucu madde sevkiyatına engel oldu. İstanbul'dan temin ettiği 30 gram metamfetamin maddesini aracı içerisinde bulunan dikiz aynası ve el feneri içerisine gizleyerek kontrol noktalarından geçirmeye çalışan bir şüpheli yakalandı. Karayolları üzerindeki sıkı denetimlerini sürdüren görevliler uyuşturucu madde taşıyan başka bir aracıda Antalya yolu üzerinde yakaladı. Narkotik madde arama köpeğinin tepki verdiği aracın hava filtresinde 60 gram eroin maddesi bulundu.



26 şahıstan 20'si tutuklandı!



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yapılan başarılı operasyonlar sonucu 465 gram metamfetamin, 173 gram eroin ve 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında yakalanarak adli mercilere sevk edilen yirmi altı 26 şüpheliden 20'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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