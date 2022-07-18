MİDESİNDEN ÇİVİ, BIÇAK, TIRNAK MAKASI GİBİ 158 PARÇA METAL ÇIKARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

MİDESİNDEN ÇİVİ, BIÇAK, TIRNAK MAKASI GİBİ 158 PARÇA METAL ÇIKARILDI

18.07.2022 12:55

VAN'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 24 yaşındaki kadının midesinde tespit edilen çivi, tırnak makası, iğne, bıçak, çakı, cımbız, tığ gibi 158 parça metal operasyonla çıkarıldı.

VAN'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 24 yaşındaki kadının midesinde tespit edilen çivi, tırnak makası, iğne, bıçak, çakı, cımbız, tığ gibi 158 parça metal operasyonla çıkarıldı.

Van'da yaşayan bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çekilen tomografide hastanın midesinde bazı yabancı cisimler olduğu belirlendi. Hemen ameliyata kadının midesinden çıkanlar ise doktorları şaşkına çevirdi. 2,5 saat süren ameliyatta hastanın midesinden; çivi, tırnak makası, iğne, bıçak, çakı, cımbız, tığ, meyve bıçağı, çengelli iğne, anahtar, madeni para, cam parçaları, saç tokası olmak üzere 158 parça metal çıkarıldı. Operasyonda kesici aletlerin ise poşete sarılı bir şekilde yutulduğu da tespit edildi.

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edilirken, ameliyata giren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tekeş, büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Tekeş, psikolojik sorunları olduğu belirlenen hastanın acil servise iğne yutma şikayetiyle geldiğini belirterek, Kadın hastanın ilk öyküsünü aldığımız zaman iğne yuttuğunu söyledi. Sonra tomografi çektik ve burada topaklaşmış yabancı cisim gördük. Hastamızı acil operasyona almaya karar verdik. Aklımızda böyle bir şey ile karşılaşacağımızı hiç düşünmemiştik. Sonra ameliyatta, yabancı cisimlerle karşılaştık dedi.

'BÜYÜK ÇİVİLERİ BÜKEREK YUTMUŞ'

Başarılı geçen ameliyat sonrası hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Tekeş, Hastamız şu an iyi tedavisini oluyor. Hastamızın psikolojik sorunları varmış. Daha önce de bu tarz denemelerde bulunmuş. Bu derece yabancı cisim yutma hikayesi yokmuş. Delici ve kesici aletleri poşete sarıp öyle yutmuş. Büyük çivileri bükerek yutmuş. Çok şaşırdık. Bu kadarını da beklemiyorduk ifadesini kullandı. Hasta, ameliyat sonrası taburcu edildi.

YORUMLAR
500
Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı! Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı! '15 Temmuz darbe girişiminin 158 milyon dolar doğrudan maliyeti var' '15 Temmuz darbe girişiminin 158 milyon dolar doğrudan maliyeti var'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİDESİNDEN ÇİVİ, BIÇAK, TIRNAK MAKASI GİBİ 158 PARÇA METAL ÇIKARILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:03 Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:57 Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 13:28:28. #1.12#
SON DAKİKA: MİDESİNDEN ÇİVİ, BIÇAK, TIRNAK MAKASI GİBİ 158 PARÇA METAL ÇIKARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement