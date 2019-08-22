Son Dakika Haberleri: Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül eroin çıktı
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Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül eroin çıktı

35 dakika önce

Antalya'da midesinde ve bağırsağında 45 kapsül uyuşturucu bulunan İran uyrukla zanlı cezaevine gönderildi.

Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül eroin çıktı, System.String[]

Antalya'da midesinde ve bağırsağında 45 kapsül uyuşturucu bulunan İran uyrukla zanlı cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekiplerince, havalimanını kullanarak diğer illerden ve ülkelerden uyuşturucu nakli yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kente gelen bir uçağın yolcularından İran uyruklu B.P, şüphe uyandırıcı ve tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine gözaltına alındı.

Kontrolde şüphelinin midesinde ve bağırsağında 45 kapsül içerisinde 765 gram eroin olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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