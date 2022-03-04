Midesine sakladığı 542 gram eroinle yakalandı - Son Dakika
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Midesine sakladığı 542 gram eroinle yakalandı

04.03.2022 16:29
Midesine sakladığı 542 gram eroinle yakalandı

Bolu'da yolcu otobüsüne yapılan uyuşturucu operasyonunda midesine 48 parça kapsül halinde sakladığı 542 gram eroinle yakalanan şüpheliyle birlikte bir kişi daha tutuklandı.

Bolu'da yolcu otobüsüne yapılan uyuşturucu operasyonunda midesine 48 parça kapsül halinde sakladığı 542 gram eroinle yakalanan şüpheliyle birlikte bir kişi daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Otobüste bulunan yolculardan Şefik B.'nin eliyle karnını tuttuğu ve şüpheli hareketleri olduğunu gören ekipler, şahsı olay yerinde sorguladı. Yapılan sorgusunda midesinde kapsül halinde uyuşturucu madde olduğunu itiraf eden Şefik B., hastaneye götürülerek mide röntgeni çekildi. Röntgende midesinde çok sayıda kapsül tespit edilen Şefik B.'nin, 48 parça halinde 542 gram eroini doğal yollarla çıkarması sağlandı.

Midesinde eroinle yakalanan ve 2 farklı suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezası olan Şefik B. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Aykut T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Midesine sakladığı 542 gram eroinle yakalandı
Midesine sakladığı 542 gram eroinle yakalandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Midesine sakladığı 542 gram eroinle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Midesine sakladığı 542 gram eroinle yakalandı - Son Dakika
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