MİDİBÜS, BAKKAL DÜKKANINA ÇARPTI 5 YARALI - Son Dakika

HATAY'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bakkal dükkanına çarptı. Kazada, 5 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Mahmutlu Mahallesi, Şehit Mehmet Sarıaslan Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen tarım işçilerini taşıyan Fethi Karademir yönetimindeki 80 HA 550 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bakkal dükkanına çarptı. Dükkanda hasar oluşurken, midibüsteki 5 tarım işçisi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erzin Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kaynak: DHA
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