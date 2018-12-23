Midibüs Devrildi: 10 Yaralı
1 saat önce
Bursa'da yolcu midibüsünün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.
Bursa
'da yolcu midibüsünün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Bursa - Orhaneli
yolu Nalınlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen midibüste 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü. Midibüsün cenazeye giden vatandaşları taşıdığı öğrenildi. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:56 Kaynak: İHA
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