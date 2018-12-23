Son Dakika Haberleri: Midibüs Devrildi: 10 Yaralı

Midibüs Devrildi: 10 Yaralı

1 saat önce

Bursa'da yolcu midibüsünün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.

Midibüs Devrildi: 10 Yaralı, System.String[]
Bursa'da yolcu midibüsünün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Bursa - Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen midibüste 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü. Midibüsün cenazeye giden vatandaşları taşıdığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:56 Kaynak: İHA

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa
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