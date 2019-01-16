Midibüs Devrildi: 12'si Öğrenci 13 Kişi Yaralandı
48 dakika önce
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, lise öğrencilerini taşıdığı öğrenilen midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
DENİZLİ'nin Çivril
ilçesinde, lise öğrencilerini taşıdığı öğrenilen midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 12'si öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Çivril ilçe girişinde meydana geldi. Uşak
istikametinden Dinar
yönüne giden Can Akyol (46) idaresindeki 03 F 0535 plakalı midibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 12'si öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri midibüsteki öğrencileri çıkartırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ambulanslara alınan yaralılar, Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrencilerin, tedavilerinin ardından başka bir otobüsle Uşak'a gönderilecekleri belirtildi.
- Çivril
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:04 Kaynak: DHA
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