Midibüs Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Niğde'de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Niğde
'de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Altunhisar
-Bor yolu, Altınova
mevkiinde meydana geldi. E. H. (58) yönetimindeki midibüs yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan F. V.(52) ve E. H. (58) ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapıla ilk tedavinin ardından Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
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