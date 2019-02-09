Son Dakika Haberleri: Midibüs Devrildi: 2 Yaralı

Midibüs Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Niğde'de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Midibüs Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Niğde'de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Altunhisar -Bor yolu, Altınova mevkiinde meydana geldi. E. H. (58) yönetimindeki midibüs yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan F. V.(52) ve E. H. (58) ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapıla ilk tedavinin ardından Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Altunhisar, Niğde, 3. Sayfa
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