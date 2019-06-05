Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp öldü (2)
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YAŞAMINI YİTİRDİDenizli'deki dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale'nin girişindeki meyilli sokakta geri manevra yaparken kontrolden çıkan midibüsün, yakındaki boş su kanalının demir parmaklıklarına sıkıştırdığı Ender Vural, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:05 Kaynak: DHA
YAŞAMINI YİTİRDİ
Denizli'deki dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale'nin girişindeki meyilli sokakta geri manevra yaparken kontrolden çıkan midibüsün, yakındaki boş su kanalının demir parmaklıklarına sıkıştırdığı Ender Vural, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
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