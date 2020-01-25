Midibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Midibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı - Son Dakika

Midibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ve midibüs, Yedikuyular Kayak Merkezi yolu, Doğal Yaşam Parkı mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 26 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Midibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı

Kayak Merkezi, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:35 Kaynak: AA
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