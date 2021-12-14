Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mirzan Arslan idaresindeki 02 AAS 683 plakalı motosiklet ile Ebubekir Tuluk idaresindeki 02 BH 867 plakalı Hyundai marka midibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mirzan Arslan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan motosiklet ile midibüs yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN