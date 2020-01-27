Midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'te midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'te midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salih Aydoğan (33) yönetimindeki 27 H 0141 plakalı midibüs ile Muhammet Enes Karayılan (23) idaresindeki 27 ACR 683 plakalı otomobil Karataş Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Karayılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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