Son Dakika Haberleri: Midibüs ile tanker çarpıştı: 10 yaralı
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Midibüs ile tanker çarpıştı: 10 yaralı

7 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün tankerle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün tankerle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 41 J 0046 plakalı yolcu midibüsü ile 41 YR 417 plakalı tanker, Yahyakaptan mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı yolcular, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Midibüs ile tanker çarpıştı: 10 yaralı

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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