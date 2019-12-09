Son Dakika Haberleri: Midibüs ile tanker çarpıştı: 27 yaralı - Midibüs içinden kaza anı
Son Dakika Güncel Midibüs ile tanker çarpıştı: 27 yaralı - Midibüs içinden kaza anı - Son Dakika

Midibüs ile tanker çarpıştı: 27 yaralı - Midibüs içinden kaza anı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün tankerle çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün tankerle çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan B'nin kullandığı 41 J 0046 plakalı yolcu midibüsü ile Mehmet Y. yönetimindeki 41 YR 417 plakalı tanker, D-605 otogar mevkisi yan yolda çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı yolcular, devrilen midibüsten itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile 25 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, bölgede kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açma çalışması devam ediyor.

Midibüs ile tanker çarpıştı: 27 yaralı - Midibüs içinden kaza anı

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:05 Kaynak: AA
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