Son Dakika Haberleri: Midibüs istinat duvarına çarptı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Midibüs istinat duvarına çarptı: 7 yaralı

Midibüs istinat duvarına çarptı: 7 yaralı

7 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde midibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde midibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar'dan Konak istikametine seyreden Doğan Erkayhan idaresindeki 35 HZU 07 plakalı servis midibüsü, Ballıkuyu üst geçidi yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Erkayhan, Senem ve Ayhan Demir, Hatice Yılmaz, Hakan, Ekin ve Nezaket Özcan hastaneye kaldırıldı.

Senem Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Yeşildere Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Midibüs istinat duvarına çarptı: 7 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:41 Kaynak: AA
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