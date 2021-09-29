Midibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Uzunköprü ilçesinde 22 LM 765 plakalı midibüsün, 22 LG 158 plakalı motosiklete yandan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü Y.P. yaralandı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulans ile Uzunköprü Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - EDİRNE