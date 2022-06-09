Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

09.06.2022 15:53

Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı Edirne'de Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs, otomobile arkadan çarptı.

Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs, otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve midibüs sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine seyir halindeki Süreyya Taş idarindeki 17 AAL 059 plakalı Hyundai marka midibüsün, aynı istikamette seyir halinde bulunan Samiz Öz yönetimindeki 22 UD 455 plakalı Broadway marka otomobile Alıçköy kavşağında arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sami Öz ve midibüs şoförü Süreyya Taş yaralandı. Otomobil ise hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ve Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sebebiyle Keşan-Uzunköprü istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midibüs otomobile arkadan çarptı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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