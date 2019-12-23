Midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı - Son Dakika

Midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

6 saat önce

Denizli'de midibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı, System.String[]

Denizli'de midibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 08.30 sıralarında Denizli- Uşak Karayolu Honaz ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Koca (57) idaresindeki 20 L 9969 plakalı Denizli- Çivril ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, aşırı yağıştan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri zamana karşı yarış verirken sabah saatleri olduğu için tamamen dolu olan midibüsten yaralılar hızla ambulanslara sevk edildi. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada araç içerisinde bulunan ve okula gittiği öğrenilen 8 yaşındaki Halil Can Solak olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZAZEDELERİN YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kazada Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çevre güvenliği alırken, yolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaza sonrası hayatını kaybeden Halil Can Solak'ın yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Solak'ın yakınları güvenlik güçleri ve çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kazanın ardından midibüsün kaldırılma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Refik Fidan - Murat Kocabaş/İHA)

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan dilek'e 4 baba adayı - arşiv
Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi Kayıp çocuk dolapta bulundu

Son Dakika Haberleri
18:06 Taksinin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
18:06 Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
18:02 Minik öğrencilerden yerli malı haftası etkinliği - Son Dakika
18:01 Başkan Kılınç Kayalık mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
18:01 Kahta Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:08:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]