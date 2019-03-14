Son Dakika Haberleri: Midibüs Seyir Halinde Alev Aldı, 27 Yolcu Ölümden Döndü

Midibüs Seyir Halinde Alev Aldı, 27 Yolcu Ölümden Döndü

37 dakika önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 27 yolculu midibüsün motor kısmı, seyir halindeyken alev aldı.

Midibüs Seyir Halinde Alev Aldı, 27 Yolcu Ölümden Döndü, System.String[]
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 27 yolculu midibüsün motor kısmı, seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün yolcuları tahliye ettiği midibüsteki yangın, itfaiye ekibince söndürüldü. 

Bafra Belediyesi'ne ait, Z.İ. yönetimindeki 55 NV 654 plakalı yolcu midibüsünün motor kısmı, sabah saatlerinde, Karaköy mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Z.İ.'nin durdurup, kapıları açarak, 27 yolcuyu çıkardığı midibüsü kısa sürede duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Midibüste hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:32 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bafra, Samsun, Güncel
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