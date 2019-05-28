Son Dakika Haberleri: Midibüs şoförü direksiyon başında rahatsızlandı
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Midibüs şoförü direksiyon başında rahatsızlandı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan halk midibüsü şoförü, hastaneye kaldırıldı.

Midibüs şoförü direksiyon başında rahatsızlandı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan halk midibüsü şoförü, hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu düştüğü belirlenen şoför tedaviye alınırken, halk midibüsü başka şoförün gelmesiyle seferine kaldığı yerden devam etti.
Bugün saat 12.30 sıralarına Yeni Hastane- Sevlitepe seferini yapan  45 D 4029 plakalı halk midibüsünün şoförü Ali İhsan Ateş (55), Subaşı Mahallesi Çamlıca Yolu Mevkisi'ne geldiğinde aniden rahatsızlanıp, midibüsü durdurdu. Yolcular, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Ateş'e ilk müdaheleyi olay yerinde yaptı. Tansiyonu düştüğü belirlenen Ateş, daha sonra ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Halk midibüsü ise başka bir şoförün gelmesi üzerine seferine kaldığı yerden devam etti.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:07 Kaynak: DHA
Turgutlu, Manisa, Güncel
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