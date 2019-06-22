Son Dakika Haberleri: Midibüs şoföründen görme engelliye 'ücretsiz kart' dayağı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Midibüs şoföründen görme engelliye 'ücretsiz kart' dayağı (2)

54 dakika önce

ETUS: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUKEdirne'de yüzde 50 görme engelli Berkay Ömer Ünal'ın, ücretsiz kullanma hakkı olduğu midibüste Kent Kart'ını cihazın okumaması üzerine araç sürücüsü İ.T.

Midibüs şoföründen görme engelliye 'ücretsiz kart' dayağı (2), System.String[]

ETUS: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK
Edirne'de yüzde 50 görme engelli Berkay Ömer Ünal'ın, ücretsiz kullanma hakkı olduğu midibüste Kent Kart'ını cihazın okumaması üzerine araç sürücüsü İ.T. tarfından darbedilmesinin ardından ETUS yaptığı açıklamada, soförün işine son verildiğini ve olaydan büyük üzüntü duyulduğunu belirtti. ETUS Başkanı Hakan Giyik'in yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde önceki gün üzücü bir olay yaşanmış, midibüs şoförlerimizden biri engelli bir vatandaşımızı 'ücret ödemediğini' gerekçe göstererek darbetmiştir. Darbedilen vatandaşımızın engelli oluşu zaten üzücü olan bu olayı daha da üzücü bir hale getirmiştir. Bizler Edirne Toplu Ulaşım Sistemi olarak yaşanan bu olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Konu her ne olursa olsun, yolcularımızdan birine yapılan bu tür davranışları asla kabul etmiyor, kavga ve şiddetle anılmak istemiyoruz. Yaşanan üzücü olayı öğrendikten hemen sonra yönetim kurulumuzu toplayarak, yolcumuzu darbeden şoförü işten çıkardık. Yolcumuz Berkay Ömer Ünal'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gereken hassasiyeti göstereceğimizi belirtmek istiyorum."


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
Berkay Şahin, Ömer Ünal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berkay, sessizliği bozdu: Arda Turan, özür dilesin ve konu kapansın Seçim yasakları başladı Son Dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:50:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midibüs şoföründen görme engelliye 'ücretsiz kart' dayağı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]