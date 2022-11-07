Diyarbakır'da midibüs şoförünü öldürenler kiralık katil çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da midibüs şoförünü öldürenler kiralık katil çıktı

07.11.2022 17:24

Muş'tan yolcu getirdiği Diyarbakır'da durakta beklerken silahlı saldırıda hayatını kaybeden midibüs şoförü Muhammed Mehdi Balkaya cinayetinde yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisinin Balkaya'yı tanımadığı, kendilerini azmettiren M.G.'den aldıkları para karşılığında cinayeti işledikleri belirlendi.

Muş'tan Diyarbakır'a yolcu getiren midibüs şoförü Muhammed Mehdi Balkaya (50) yolcu durağında beklediği esnada 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Balkaya kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 2 saatlik kamera kaydından 10 farklı açıyı izleyen ekipler, şüphelilerin R.T. ve S.M. olduğunu belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi olaydan 3 saat sonra Yenişehir ilçesinde yakaladı. Polis, olayla ilgili olarak M.G.'yi de Muş'ta yakalayarak gözaltına aldı.

KİRALIK KATİLLERMİŞ

R.T. ve S.M.'nin Balkaya'yı tanımadığı ve para karşılığında plan yaparak cinayeti gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayın azmettirici olduğu belirtilen M.G.'nin kardeşinin, Balkaya'nın bir akrabası tarafından öldürdüğü ortaya çıktı. M.G.'nin cinayet planı, silah temini, para alışverişi gibi tespitlerle azmettirici olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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Diyarbakır, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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