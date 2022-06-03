Midibüs, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Midibüs, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı: 5 yaralı

03.06.2022 17:26
Midibüs, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı: 5 yaralı

Adıyaman'da, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete arkadan çarpan midibüsteki 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete arkadan çarpan midibüsteki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen Cihan Er idaresindeki 34 ABL 382 plakalı Mitsubishi marka kamyonete, Suphi Kaya idaresindeki 46 AED 351 plakalı Mercedes marka midibüs çarptı. Meydana gelen kazada midibüs sürücüsü Suphi Kaya ile araçta bulunan Ömer, Bedir, Hanım ve İsmail Kaya yaralandı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Midibüs, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı: 5 yaralı
Midibüs, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı: 5 yaralı
Midibüs, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı: 5 yaralı
Midibüs, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı: 5 yaralı

YORUMLAR
500
Saldırgan şahıs polisi harekete geçirdi Saldırgan şahıs polisi harekete geçirdi Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Mercedes, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Midibüs, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:45:39. #1.12#
SON DAKİKA: Midibüs, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement