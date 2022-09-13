Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

13.09.2022 21:29
Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran yolcu minibüsüne çarptı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran yolcu minibüsüne çarptı. Kazada yolcu minibüsünden inen Bülent Ünal yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Egekent'te meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 45 DK 304 plakalı midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran Mehmet Yıldız yönetimindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Yolcu minibüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Ünal midibüsün altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise midibüsün altında kalan Bülent Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu minibüsünde bulunan ve yaralandığı belirlenen 6 kişi ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastalenere kaldırılarak, tedaviye alındı. Bülent Ünal'ın cansız bedeni, savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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