Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

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İzmir'in Çiğli ilçesinde midibüsün, yolcu minibüsüne çarptığı kazada ağır yaralanan Gülizar Obuz da kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişiden 4'ünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu, 1'inin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.Öte yandan, midibüs sürücüsü Mustafa Kılıç'ın ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,