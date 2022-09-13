Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika
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Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

13.09.2022 23:51
Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİİzmir'in Çiğli ilçesinde midibüsün, yolcu minibüsüne çarptığı kazada ağır yaralanan Gülizar Obuz da kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde midibüsün, yolcu minibüsüne çarptığı kazada ağır yaralanan Gülizar Obuz da kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişiden 4'ünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu, 1'inin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.Öte yandan, midibüs sürücüsü Mustafa Kılıç'ın ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika
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