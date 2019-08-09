Son Dakika Haberleri: Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

19 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Seyfettin Toydaş, yaşamını yitirdi.

Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Seyfettin Toydaş, yaşamını yitirdi.
Kadriye Mahallesi'nden Belek'e giden Yahya Y. idaresindeki 07 C 82512 plakalı otel personeli taşıyan midibüs, saat 07.30 sıralarında Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Seyfettin Toydaş'ın kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Toydaş, yaşamını yitirdi. Kaza anında başında kask bulunup bulunmadığı tespit edilemeyen Seyfettin Toydaş'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Midibüs şoförü Yahya Y. ise polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.


Belek, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:39 Kaynak: DHA
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