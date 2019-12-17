Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, yolcu midibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Hamur (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'da, yolcu midibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Hamur (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra, Şanlıurfa- Akçakale yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Eyyüp Altun yönetimindeki 63 K 1565 plakalı midibüs, İsmail Hamur'un kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada yola savrularak, ağır yaralanan Hamur, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İsmail Hamur, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Midibüs sürücüsü Eyyüp Altun'u gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Şanlıurfa, Akçakale, Hamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:57 Kaynak: DHA
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