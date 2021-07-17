Manisa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Oğulcan Çetin yönetimindeki 45 J 0519 plakalı minibüs, kavşakta, Yıldıray Yeşili'nin kullandığı 45 ZA 7753 kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonetteki Gökhan Çalışkan ve Aydın Bilgin ile minibüsteki Ekrem Bozan, Hayriye Tekin ve Zeynep Öztürk yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.