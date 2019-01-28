Son Dakika Haberleri: Midibüsle Otomobil Çarpıştı; 1 Yaralı

Midibüsle Otomobil Çarpıştı; 1 Yaralı

49 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Midibüsle Otomobil Çarpıştı; 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer T. (27) idaresindeki 11 DP 866 plakalı midibüs ile Selami B. (38) idaresindeki 43 AAL 934 plakalı otomobil, 4 Eylül Mahallesi Bedri Rahmi Caddesiyle Gençlik Caddesi kesişiminde çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Selami B. hafif yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

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