Midibüsle Otomobil Çarpıştı; 1 Yaralı
49 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ömer T. (27) idaresindeki 11 DP 866 plakalı midibüs ile Selami B. (38) idaresindeki 43 AAL 934 plakalı otomobil, 4 Eylül
Mahallesi Bedri Rahmi
Caddesiyle Gençlik Caddesi kesişiminde çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Selami B. hafif yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
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