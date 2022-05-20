MİDİBÜSTE FENALAŞAN YOLCUSUNU, EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA GÖTÜRDÜ

EDİRNE'de şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan şoför Hasan Büyükuçar (63), fenalaşan yolcusunu midibüsüyle en yakın sağlık kuruluşuna götürdü. Midibüste yaşanan panik anları aracın kamerasına anbean yansıdı.

Edirne merkez - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hattında yolcu taşımacılığı yapan midibüs E.K. isimli yolcusu, hastane dönüşünde Atatürk Bulvarı üzerine geldiği sırada bir anda fenalaştı. Yolcuların durumu haber verdiği midibüsün şoförü Hasan Büyükuçar, aracını hemen en yakın sağlık kuruluşu olan Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezi'ne sürdü. Kalp krizi geçirdiği düşünülen E.K.'nin ilk müdahalesini sağlık merkezinde görevli hemşireler yaptı. E.K. daha sonra, çağrılan ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'SAKİNLİĞİMİ KORUDUM'

E.K.'yı zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna getirdiklerini söyleyen şoför Hasan Büyükuçar, "Durağa geldiğimde yolcuları indirdim, 3 tane de yolcu aldım. Tam kırmızı ışığa geldim o sırada içeriden 'kalp krizi geçiriyor, fenalaştı' dediler. Ben de 'hiç telaş yapmayın' dedim, hemen yere yatırdılar. Sonrasında dörtlüleri yakıp en yakın hastane olan Selimiye Aile Hekimliği'ne götürdük ve sağlık görevlilerine teslim ettik. Onlar da ambulans çağırdı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım ama sakinliğimi korudum" dedi.

40 yıldır şoförlük yaptığını söyleyen Büyükuçar, "Benim yerimde hangi arkadaşımız olsa aynısını yapardı. Sonuçta bir can taşıyoruz. Hiç panik yapmadım. Önemli olan vatandaşın sağlığı bizim için. En yakın sağlık kuruluşuna götürdük. 3 dakikada ulaştık" diye konuştu.

'HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR'

Büyükuçar'ın çalıştığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik de, şoför Büyükuçar'ı örnek davranışından dolayı tebrik ettiklerini belirtti. Giyik, "Toplu taşımada hep söylediğimiz bir şey var; biz toplu taşımada öncelikli olarak taşıdığımız yolcunun canını önemsiyoruz. Bugün Hasan abinin başına geldi, yarın başka bir arkadaşımıza denk gelebilir. Hasan abimiz yapması gerekeni yapmış. Ben ilk başta Hasan abiye bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Böyle şoför arkadaşlarla çalışmaktan çok mutluyuz. Şansımız da şurada, ana yolda Fakülte hattında çalışan bir aracımız bu. Fakülteden gelirken ana yolda oluyor olay. Sağlık kurumları çok fazla bu hatta. En yakın kuruma hemen götürmesi çok yerinde olmuş. Aracı bekletip ambulans beklenseydi belki başka sonuçlar alınabilirdi. Hemen sağlık kurumuna götürülmesi vatandaşımız için şans olmuş" şeklinde konuştu.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan E.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.