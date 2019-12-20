Midibüsten düşen muavin, öldü - Son Dakika
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Midibüsten düşen muavin, öldü

6 saat önce

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, dengesini kaybederek midibüsten düşen muavin Ramazan Doğru, hayatını kaybetti.

Midibüsten düşen muavin, öldü, System.String[]

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, dengesini kaybederek midibüsten düşen muavin Ramazan Doğru, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril- Denizli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüslerde yevmiye usulü muavin olarak çalışan Ramazan Doğru, Denizli istikametine giden R.İ. yönetimindeki 20 LG 861 plakalı midibüse bindi.Yolculardan ücretleri toplayan Doğru, iddiaya göre paraları şoföre teslim ettikten sonra Çivril istikametine giden başka bir araca binmek için Denizler Mahallesi yakınlarında inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Doğru, açılan kapıdan düşerek midibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğru'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü R.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:39 Kaynak: DHA
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