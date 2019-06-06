Son Dakika Haberleri: Midibüsün altında kalan kişi toprağa verildi
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Midibüsün altında kalan kişi toprağa verildi

46 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan midibüsün altında kalarak yaşamını yitiren Ender Vural'ın cenazesi memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

Midibüsün altında kalan kişi toprağa verildi, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan midibüsün altında kalarak yaşamını yitiren Ender Vural'ın cenazesi memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

Pamukkale Mahallesi'nde, dün turist taşıyan M.A.H. yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı midibüsün sokakta geri manevra yaptığı sırada altında kalarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Vural'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.

Vural'ın cenazesi memleketi Uşak'ın Eşme ilçesi Yeşilkavak köy camisinde kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenaze törenine Vural'ın eşi Gülfidan, kızı Havva, oğlu Mustafa ile akrabaları katıldı.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay

Turist taşıyan M.A.H. yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı midibüs sokakta geri manevra yaparken kızıyla kaldırımda yürüyen Ender Vural'a (42) çarpması sonucu altında kalarak ağır yaralanmıştı. Vural itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:57 Kaynak: AA
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