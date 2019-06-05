Son Dakika Haberleri: Midibüsün altında kalan yayayı itfaiye kurtardı
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Midibüsün altında kalan yayayı itfaiye kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapmaya çalışan midibüsün altında kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Midibüsün altında kalan yayayı itfaiye kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapmaya çalışan midibüsün altında kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:42 Kaynak: AA
Pamukkale, Denizli, İtfaiye, Güncel
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