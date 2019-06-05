Midibüsün altında kalan yayayı itfaiye kurtardı
1 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapmaya çalışan midibüsün altında kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:42 Kaynak: AA
'nin Pamukkale
ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapmaya çalışan midibüsün altında kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
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