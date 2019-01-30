Son Dakika Haberleri: Midibüsün Çarptığı Hafif Ticari Araç Yan Yattı

Midibüsün Çarptığı Hafif Ticari Araç Yan Yattı

58 dakika önce

Midibüsün çarptığı hafif ticari araç yan yattıELAZIĞ - Elazığ'da midibüs'ün çarptığı hafif ticari yan yattı araçtaki 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Midibüsün çarptığı hafif ticari araç yan yattı

ELAZIĞ - Elazığ'da midibüs'ün çarptığı hafif ticari yan yattı araçtaki 4 kişi yara almadan kurtuldu.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 099 plakalı midübüs 80 FK 692 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.Her ihtimale karşı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araçtan yara almadan çıkanları kontrol etti.
Polis olayla ilgili inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:19 Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel
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