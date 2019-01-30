Midibüsün Çarptığı Hafif Ticari Araç Yan Yattı
58 dakika önce
Midibüsün çarptığı hafif ticari araç yan yattıELAZIĞ - Elazığ'da midibüs'ün çarptığı hafif ticari yan yattı araçtaki 4 kişi yara almadan kurtuldu.
Midibüsün çarptığı hafif ticari araç yan yattı
ELAZIĞ - Elazığ
'da midibüs'ün çarptığı hafif ticari yan yattı araçtaki 4 kişi yara almadan kurtuldu.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır
karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 099 plakalı midübüs 80 FK 692 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.Her ihtimale karşı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araçtan yara almadan çıkanları kontrol etti. Polis
olayla ilgili inceleme yaptı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:19 Kaynak: İHA
İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü
İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var
Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti