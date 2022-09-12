Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında - Son Dakika
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Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında

12.09.2022 12:29
Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında

EDİRNE'de yolcu midibüsünün kavşaktan dönerken çarptığı Filiz Tığlı (44), hayatını kaybetti.

EDİRNE'de yolcu midibüsünün kavşaktan dönerken çarptığı Filiz Tığlı (44), hayatını kaybetti. Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kaza midibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Abrurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi üzerinde meydana geldi. A.A. kontrolündeki 22 M 0055 plakalı yolcu midibüsü kavşaktan dönerken, çalıştığı börekçiye gitmek için yolun karşısına geçen 2 çocuk annesi Filiz Tığlı'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tığlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Midibüsün sürücüsü A.A. gözaltına alınırken, Tığlı'nın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza ise yolcu midibüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında - Son Dakika

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