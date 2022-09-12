Kaza, sabah saatlerinde Abrurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi üzerinde meydana geldi. A.A. kontrolündeki 22 M 0055 plakalı yolcu midibüsü kavşaktan dönerken, çalıştığı börekçiye gitmek için yolun karşısına geçen 2 çocuk annesi Filiz Tığlı'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tığlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Midibüsün sürücüsü A.A. gözaltına alınırken, Tığlı'nın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza ise yolcu midibüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında - Son Dakika

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