Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

7 saat önce

Niğde'de işçi midibüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti, System.String[]

Niğde'de işçi midibüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Z.T. yönetimindeki 51 KM 444 plakalı Bor Belediyesine ait servis midibüsü, Niğde-Bor yolu 500 Evler Mahallesi'nde okula gitmek için servis bekleyen lise öğrencisi Nuray Demiralp'e (16) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün altında kalan öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz öğrencinin Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Z.T. gözaltına alındı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu
19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında Annesi, babası tarafından öldüren genç kız: Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?

Son Dakika Haberleri
17:39 AK Partili Işık: "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin... - Son Dakika Haber
17:37 Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
17:37 Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili "mobbing" iddiası - Son Dakika Haber
17:36 Azerbaycan'dan ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" kararına kınama - Son Dakika Haber
17:31 Gölbaşı'nda yan yatan tır vinç ile kurtarıldı - Son Dakika Haber
17:15 Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:48:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]