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Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı

11.12.2021 14:36
Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı

Denizli'nin Kale ilçesinde inşaatta çalışmak için Van'dan Muğla'ya giden 16 kişilik ailenin bulunduğu midibüs devrildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde inşaatta çalışmak için Van'dan Muğla'ya giden 16 kişilik ailenin bulunduğu midibüs devrildi. Eşyaların etrafa dağıldığı kazada 3'ü ağır, 3'ü çocuk toplamda 12 kişi yaralandı.

Kaza, Kale ilçesi Muğla istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Van'dan Muğla'ya inşaatta çalışmak için 16 kişilik aile Dündar Taylan idaresindeki 41 AIS 045 plakalı midibüs ile yola çıktı. Denizli'nin Kale ilçesinde Muğla istikametine doğru seyir halinde olan midibüs, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetin kaybetmesi sonucu şarampole vurduktan sonra yağmur suyu tahliye kanalına çarparak devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olan Berzan A., Vezir A. ve Battal A.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılara müdahale edildiği anda olay yerine yakın bölgeden çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Eşyaların yola dağıldığı kazada sağlık görevlileri 4 kişiye ayakta müdahale ederken, diğer yaralıları ise hastaneye kaldırdı.

3'ü ağır, 3'ü çocuk toplamda 12 kişi yaralandı

Polis ekiplerinin yolda aldığı güvenlik önlemlerinin arından midibüs yoldan kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Berzan A., Vezir A. ve Battal A. Denizli'ye sevk edildi. Kazada 3'ü ağır, 3'ü çocuk toplamda 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı
Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı
Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı
Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı
Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı
Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı

Midibüs, Denizli, Muğla, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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