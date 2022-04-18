Midibüsün devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Midibüsün devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

18.04.2022 21:40

Batman'ın Gercüş ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, Arıca köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada biri bebek 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Batman, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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