Midibüsün Üzerine Çıkan Alkollü Gözaltına Alındı
1 saat önce
ADANA'da alkollü olduğu gözlenen bir genç, üzerine tırmandığı midibüse zarar verdi.
ADANA'da alkollü olduğu gözlenen bir genç, üzerine tırmandığı midibüse zarar verdi. Eline aldığı taşları da polislere atan şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, gece yarısı merkez Seyhan
ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul
Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu gözlenen ismi öğrenilemeyen bir genç, iddiaya göre önce sokakta bağırarak çevreyi rahatsız etti, daha sonra da park halindeki bir midibüse tırmanıp zarar vermeye başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, midibüsün üzerindeki gencin inmesini istedi. Kendisini indirmek isteyen polislere elindeki taşları atan şüpheli, daha sonra ikna edilerek teslim oldu.
Gözaltına alınan şüpheli, Yarbaşı
Şehit Erdoğan Çıtak Polis
Merkezi'ne götürüldü.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: DHA
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