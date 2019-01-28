Son Dakika Haberleri: Midibüsün Üzerine Çıkarak Polise Direndi

Midibüsün Üzerine Çıkarak Polise Direndi

1 saat önce

Adana'da park halindeki midibüsün üzerine çıkarak çevreyi rahatsız eden ve polise direnen kişi gözaltına alındı.

Midibüsün Üzerine Çıkarak Polise Direndi, System.String[]
Adana'da park halindeki midibüsün üzerine çıkarak çevreyi rahatsız eden ve polise direnen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde bir kişinin bağırarak çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İhbarın yapıldığı caddeye giren ekipler, elindeki taşla midibüsün üzerinde duran İbrahim T'yi (19) inmeye ikna edemeyince olay yerine takviye ekipler gönderildi.

Çevrede önlem alan polis ekipleri, midibüsün arka kısmındaki merdivene tırmanıp biber gazı sıkarak İbrahim T'yi etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis merkezinde ilk ifadesi alınan İbrahim T'nin, "Artist olmak için yaptım." dediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırgız Bakıcının Sır İntiharı Seyyar Satıcıların Sokak Ortasındaki Sopalı Kavgası Kameraya Yansıdı

2 Aylık Hamile Esma'nın Katili, Kıskançlık Krizine Giren Kocası Çıktı Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 03:33:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midibüsün Üzerine Çıkarak Polise Direndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]