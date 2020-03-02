Midilli açıklarında göçmen teknesi devrildi: Bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Midilli açıklarında göçmen teknesi devrildi: Bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Midilli açıklarında göçmen teknesi devrildi: Bir çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Yunanistan liman polisi, yaklaşık 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu küçük bir erkek çocuğunun öldüğünü bildirdi.

Midilli açıklarında göçmen teknesi devrildi: Bir çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Yunanistan liman polisi, yaklaşık 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu küçük bir erkek çocuğunun öldüğünü bildirdi.


Polis sözcüsü tarafından pazartesi sabah saatlerinde yapılan açıklamada, göçmen çocuğun Midilli adası açıklarında hayatını kaybettiği belirtildi.

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Yunanistan, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:24 
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