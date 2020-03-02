Son Dakika › Dünya › Midilli açıklarında göçmen teknesi devrildi: Bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
Midilli açıklarında göçmen teknesi devrildi: Bir çocuk hayatını kaybetti
6 saat önce
Yunanistan liman polisi, yaklaşık 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu küçük bir erkek çocuğunun öldüğünü bildirdi.
Yunanistan liman polisi, yaklaşık 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu küçük bir erkek çocuğunun öldüğünü bildirdi.
Polis sözcüsü tarafından pazartesi sabah saatlerinde yapılan açıklamada, göçmen çocuğun Midilli adası açıklarında hayatını kaybettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:24
Son Dakika Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu DENİZLİ İş insanının otomobiline bombayı dayısı koymuş 7 yaşındaki Afgan Leyla, Yunan polisinin zulmünü anlattı: Beni odaya kilitleyip darp ettiler Roy Keane'den De Gea'ya olay sözler: Onu öldürürdüm