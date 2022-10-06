Ege'de düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişi öldü - Son Dakika
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Ege'de düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişi öldü

06.10.2022 09:52
Ege'de düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişi öldü

Midilli Adası açıklarında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu, 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Midilli Adası açıklarında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu, 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, batan teknede yaklaşık 40 düzensiz göçmen bulunuyordu.

Hayatını kaybeden 16 kişinin Afrika kökenli genç kadınlar olduğu bildirilen haberde, kurtarılan 9 düzensiz göçmenin Midilli Devlet Hastanesine götürüldüğü kaydedildi.

Kayıp yaklaşık 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege'de düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege'de düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişi öldü - Son Dakika
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