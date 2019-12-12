Midilli Adası'na 48 saatte 500'den fazla düzensiz göçmen çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Midilli Adası'na 48 saatte 500'den fazla düzensiz göçmen çıktı - Son Dakika

Midilli Adası'na 48 saatte 500'den fazla düzensiz göçmen çıktı

6 saat önce

Midilli Adası'na son iki günde 500'den fazla göçmenin çıktığı bildirildi.

Midilli Adası'na 48 saatte 500'den fazla düzensiz göçmen çıktı, System.String[]

Midilli Adası'na son iki günde 500'den fazla göçmenin çıktığı bildirildi.

Yunanistan'da yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere düzensiz göçmenlerin ülkenin çeşitli şehirlerindeki kamplara taşınması devam ederken, Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin kötü hava koşullarına rağmen başta Midilli Adası olmak üzere Ege adalarına geçişlerinde artış yaşanıyor.

Yunan basınında çıkan haberlerde, son 48 saatte Midilli Adası'na 525, Sakız'a 40 ve Sisam Adası'na 52 düzensiz göçmenin geçtiği belirtildi.

Son verilere göre, Midilli'deki 3 bin kapasiteli Moria Kampı'nda 17 bin 621 düzensiz göçmen kalıyor.

Kamptaki aşırı yoğunluk nedeniyle dışarıdaki toprak arazide yazlık çadırlarda kalan göçmenlerin yaşadıkları zorluklar sık sık basına yansıyor.

Yunan hükümeti, yıl sonuna kadar Ege adalarında kalan 20 bin düzensiz göçmeni ana karaya taşımayı hedeflediğini duyurmuştu.

Öte yandan, Midilli'de yeni kamp kurulmasına tepki gösteren Kalloni bölgesi sakinleri dün Kaloni Meydanı'nda bir gösteri düzenlemişti.

İtfaiyeciler Birliği, Polis Memurları Birliği ve yerel yönetim çalışanlarının da katılımıyla hükümetin göç politikalarının protesto edildiği gösteri nedeniyle dükkanlar kepenk indirmiş, bazı yollar da sembolik olarak trafiğe kapatılmıştı.

Midilli Adası, Yunanistan, Avrupa, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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