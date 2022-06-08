Midilli Adası'na yanaşan teknede Atatürk'ün resmedildiği flama indirildi

Midilli Adası Limanı'na demir atan turistik gezi teknesinin gönderine çekilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin bulunduğu flamanın Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine indirildiği bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, pazartesi akşamı Midilli Limanı'na yanaşan turistik gezi teknesi, gönderinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi bulunan bir flama taşıyordu.
Sahil Güvenlik birimlerinin, durumun denizcilik kanunlarına aykırı olduğuna ilişkin yaptığı uyarının ardından flama indirildi.
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