Midilli Adası'na yanaşan teknede Atatürk'ün resmedildiği flama indirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Midilli Adası'na yanaşan teknede Atatürk'ün resmedildiği flama indirildi

08.06.2022 18:54
Midilli Adası'na yanaşan teknede Atatürk'ün resmedildiği flama indirildi

Midilli Adası Limanı'na demir atan turistik gezi teknesinin gönderine çekilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin bulunduğu flamanın Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine indirildiği bildirildi.

Midilli Adası Limanı'na demir atan turistik gezi teknesinin gönderine çekilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin bulunduğu flamanın Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine indirildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, pazartesi akşamı Midilli Limanı'na yanaşan turistik gezi teknesi, gönderinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi bulunan bir flama taşıyordu.

Sahil Güvenlik birimlerinin, durumun denizcilik kanunlarına aykırı olduğuna ilişkin yaptığı uyarının ardından flama indirildi.

YORUMLAR
500
OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi Kayseri Ülkü Ocakları'ndan 'İzmir Marşı' açıklaması Kayseri Ülkü Ocakları'ndan 'İzmir Marşı' açıklaması
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midilli Adası'na yanaşan teknede Atatürk'ün resmedildiği flama indirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:44 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'ni kadrosuna katmak için harekete geçti
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 19:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: Midilli Adası'na yanaşan teknede Atatürk'ün resmedildiği flama indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement