Midilli Adası'nda aşırı sağcılardan, Moria'daki mültecilere karşı silahlanacakları tehdidi - Son Dakika

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yaşayan aşırı sağcı bir grup, hükümetin düzensiz göçmenlerle ilgili harekete geçmemesi durumunda "silahlanacakları" ve Moria kampına saldırı düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu.

Yunan basınındaki haberlere göre, Midilli Adası'nda aşırı sağcı bir grup, adada bulunan Moria kampına yönelik bildiri yayımladı.

Sosyal medya platformlarından paylaşılan bildiride, hükümetin harekete geçmemesi durumunda düzensiz göçmenlere karşı silahlanacakları tehdidine yer verildi.

Bildiride, "Midilli'de artık silahlarımıza sarılacağız. Zaten silahlarımızla uyuyoruz. Ada halkından bir grubun Moria kampını patlatmayı planladığı söylentileri var. Eğer bu doğruysa biz de onlara katılacağız." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 15 kişilik aşırı sağcı bir grubun, geçen haftalarda kamp yakınlarında gösteri düzenlediği ve grubun düzensiz göçmenlerle STK çalışanlarına saldırdığı belirtildi.

3 bin kapasiteli kampta 16 bin kişi kalıyor

Yunanistan'ın Ege adalarında tutulan binlerce kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Yaklaşık 19 bin göçmenin kaldığı 3 bin kapasiteli Moria kampı ile ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, "Moria kampında kalanların akıl ve beden sağlıkları sürekli tehlikede. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli." uyarısında bulunulmuştu.

Örgüt, Eylül 2018'de yayımladığı raporunda, kamptaki çocukların büyük bir kısmının kendine zarar verdiği ve intihar girişiminde bulunduğunu ortaya koymuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı sağlık çalışanları sık sık Moria kampıyla ilgili uyarıda bulunuyor.

Kampta, 9 aylık bir bebek sıvı kaybından hayatını kaybetmişti.